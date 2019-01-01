На раннем этапе жизни сельскохозяйственной птицы главной целью производителя является правильный подбор корма. Это влияет на сохранность, привес и общее развитие сельскохозяйственной птицы.
Данный вид престартерного корма вводят в рацион цыплят с 1 до 10 дня жизни бройлера. Начинать кормление рекомендуется сразу после отбора из инкубатора, подсыпать корм следует по мере поедания, примерно 4-5 раз в сутки. Главное, чтобы цыплята имели свободный и неограниченный доступ к свежей воде. Рекомендованная недельная норма престартера для одного цыпленка – 100 грамм.
Данный вид корма для цыплят представляет собой гранулу диаметром 2,2 миллиметра.