Данный вид комбикорма вводят в рацион цыплят с 30 дня жизни бройлера. Главное, чтобы цыплята имели свободный и неограниченный доступ к свежей воде. Вводится в соответствии с рекомендациями по кормлению кроссов.

Данный вид корма для цыплят представляет собой гранулу диаметром 2,2 миллиметра. Он обладает рядом преимуществ: