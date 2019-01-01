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Продажа сельско-хозяйственной птицы в Оренбурге в розницу и оптом

Всегда в наличии цыплята, утята, гусята и индюшата.

А также сбалансированные корма для птиц всех возрастов

+7 3532 455-552
+7 987 795 55-52
г. Оренбург, ул. Беляевская д. 36 Работаем с 8:00 до 20:00
Мы осуществляем бесплатную доставку при заказе от 3 000 рублей!

* Стоимость доставки в удаленные районы уточняйте у нашего менеджера

Продажа сельскохозяйственной птицы и кормов оптом и в розницу

Компания Россинка специализируется на оптовой и розничной продаже домашних птиц разных пород по цене производителя, а также высококачественных кормов и витаминов. За 18 лет мы создали оптимальные условия для быстрого выращивания и разведения домашних пернатых животных. Мы активно сотрудничаем с сельскими предпринимателями, помогая развивать аграрный бизнес. Покупая нашу продукцию, вы гарантированно получите стабильный доход при минимальных денежных вложениях. Птицеводство всегда было и будет перспективной сферой деятельности, что обусловлено ценностью птичьего мяса, яиц и перьев.

Клиентам мы предлагаем: Главные достижения нашего комплекса:

Наш ассортимент

Весь ассортимент птицы имеется в различных возрастах, это: суточные (1-2 дня) и подрощенные: 10 дневные, 3х недельные и 30 дневные.

Цыплята бройлерные

Породы: «Кобб 500»; «РОСС- 308»

от 50 рублей

x

Заказ бройлерных цеплят

Отправьте заявку и наш менеджер вам перезвонит в течении 15 минут

Цыплята несушки

Породы: «доминант», «родонит», «кученские»

от 50 рублей

x

Заказ цыплят несушки

Отправьте заявку и наш менеджер вам перезвонит в течении 15 минут

Утята

Породы: «муларды», «черри вели», «пекинские», «темп», «агидель»

от 60 рублей

x

Заказ утят

Отправьте заявку и наш менеджер вам перезвонит в течении 15 минут

Гусята

Породы: «линда», «тамбовские», «губернаторские»

от 140 рублей

x

Заказ гусят

Отправьте заявку и наш менеджер вам перезвонит в течении 15 минут

Индюшата

Породы: «биг-6», «бронза», «виктория», «белые шелкогрудые»

от 200 рублей

x

Заказ индюшат

Отправьте заявку и наш менеджер вам перезвонит в течении 15 минут

А также у нас в наличии корма для птицы всех возрастов.

Ассортимент и консультацию вы можете получить по номеру
+7 987 795 55-52

Весь ассортимент птицы имеется в различных возрастах:

Корма для с/х птиц

Корм для цыплят бройлерных

  • Корм
    ПК 5-0
    от 0 до 10 дней
  • Корм
    ПК 5-1
    от 8 до 14 дней
  • Корм
    ПК 5-2
    от 14 до 30 дней
  • Корм
    ПК 6
    от 30 дней
Преимущества:
  • Сокращение сроков выращивания
  • Уменьшение конверсии корма
  • Снижение затрат на ветеринарные препараты
  • Форма выпуска: гранула диаметром 2,2 мм.
Показатели эффективности
  • Кросс — Росс-308
  • Средний вес в 7 дней до 185 грамм
  • Сохранность 98 %
  • Выращивание за 38 дней с конверсией 1,65
  • Средний вес при убое 2220 грамм
О продукте:

На раннем этапе жизни сельскохозяйственной птицы главной целью производителя является правильный подбор корма. Это влияет на сохранность, привес и общее развитие сельскохозяйственной птицы.

Данный вид престартерного корма вводят в рацион цыплят с 1 до 10 дня жизни бройлера. Начинать кормление рекомендуется сразу после отбора из инкубатора, подсыпать корм следует по мере поедания, примерно 4-5 раз в сутки. Главное, чтобы цыплята имели свободный и неограниченный доступ к свежей воде. Рекомендованная недельная норма престартера для одного цыпленка – 100 грамм.

Данный вид корма для цыплят представляет собой гранулу диаметром 2,2 миллиметра.

Преимущества:
  • Увеличение среднесуточного привеса цыплят
  • Увеличение сохранности
  • Стимулирование роста без использования антибиотиков
  • Форма выпуска: гранула диаметром 2,2 мм.
Показатели эффективности
  • Кросс — Росс-308
  • Средний вес в 7 дней до 185 грамм
  • Сохранность 98 %
  • Выращивание за 38 дней с конверсией 1,65
  • Средний вес при убое 2220 грамм
О продукте:

Данный вид комбикорма вводят в рацион цыплят с 30 дня жизни бройлера. Главное, чтобы цыплята имели свободный и неограниченный доступ к свежей воде. Вводится в соответствии с рекомендациями по кормлению кроссов.

Данный вид корма для цыплят представляет собой гранулу диаметром 2,2 миллиметра. Он обладает рядом преимуществ:

  • Понижения количества дней в сроке выращивания
  • Понижение показателя конверсии корма
  • Снижение затрат на специальные препараты для животных
Преимущества:
  • Сокращение сроков выращивания
  • Уменьшение конверсии корма
  • Снижение затрат на ветеринарные препараты
  • Форма выпуска: гранула диаметром 3,2 мм.
Показатели эффективности
  • Кросс — Росс-308
  • Средний вес в 7 дней до 185 грамм
  • Сохранность 98 %
  • Выращивание за 38 дней с конверсией 1,65
  • Средний вес при убое 2220 грамм
О продукте:

Данный вид комбикорма вводят в рацион цыплят с 15 по 28 день жизни бройлера. Главное, чтобы цыплята имели свободный и неограниченный доступ к свежей воде. Вводится в соответствии с рекомендациями по кормлению кроссов.

Данный вид корма для цыплят представляет собой гранулу диаметром 3,2 миллиметра. Он обладает рядом преимуществ:

  • Понижения количества дней в сроке выращивания
  • Понижение показателя конверсии корма
  • Снижение затрат на специальные препараты для животных
Преимущества:
  • Сокращение сроков выращивания
  • Уменьшение конверсии корма
  • Снижение затрат на ветеринарные препараты
  • Форма выпуска: гранула диаметром 3,2 мм.
Показатели эффективности
  • Кросс — Росс-308
  • Средний вес в 7 дней до 185 грамм
  • Сохранность 98 %
  • Выращивание за 38 дней с конверсией 1,65
  • Средний вес при убое 2220 грамм
О продукте:

Данный вид комбикорма вводят в рацион цыплят с 30 дней жизни бройлера. Главное, чтобы цыплята имели свободный и неограниченный доступ к свежей воде. Вводится в соответствии с рекомендациями по кормлению кроссов.

Данный вид корма для цыплят представляет собой гранулу диаметром 3,2 миллиметра. Он обладает рядом преимуществ:

  • Понижения количества дней в сроке выращивания
  • Понижение показателя конверсии корма
  • Снижение затрат на специальные препараты для животных

Показатель среднего веса при убое – около 2200 грамм.
Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.
Необходимо хранить не более 4 месяцев в сухом и прохладном месте.
Возможна доставка автомобильным или железнодорожным транспортом.

Корм для цыплят несушки

  • Корм
    ПК 2-3
    от 0 до 3 недель
  • Корм
    ПК 3
    от 4 до 9 недель
  • Корм
    ПК 4-1
    от 15 до 17 недель
  • Корм
    ПК 1-1
    от 46 недель
О продукте:

На раннем этапе жизни сельскохозяйственной птицы главной целью производителя является правильный подбор корма. Это влияет на сохранность выводка, привес и общее развитие сельскохозяйственной птицы.

Птица, которую кормили правильным престартерным комбикормом, быстрее набирает вес, практически не подвержена риску заболеть, а также показывает высокие результаты продуктивности.

Данный вид престартерного корма вводят в рацион цыплят с 1 до 3 недели жизни молодняка, который выращивают на яичном направлении. Начинать кормление рекомендуется сразу после отбора из инкубатора, подсыпать корм следует по мере поедания, в соответствии с рекомендациями по кормлению кроссов. Необходим свободный доступ цыплят к чистой питьевой воде.

Данный вид корма для цыплят представляет собой крупку, которая идеально подходит для смешивания с основным ингредиентом рациона. Он обладает рядом преимуществ:

  • Понижения количества дней в сроке выращивания
  • Понижение показателя конверсии корма
  • Снижение затрат на специальные препараты для животных

Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.
Необходимо хранить не более 4 месяцев в сухом и прохладном месте.
Мешки имеют фасовку в 25 и 40 килограмм.
По всем вопросам обращайтесь к специалистам или по телефону указанному на сайте.

О продукте:

Правильный подбор корма после престартера напрямую влияет на дальнейшее развитие птицы. Правильный престартер хорошо раскрывает генетический потенциал, и как следствие поддерживает ритм развития птиц и влияет на сохранность выводка и привес несушек. Птица, которую кормили правильным комбикормом, быстрее набирает вес, практически не подвержена риску заболеть, а также показывает высокие результаты продуктивности.

Данный вид комбикорма вводят в рацион кур с 4 по 9 неделю жизни молодняка, который выращивают на яичном направлении. Подсыпать корм следует по мере поедания, в соответствии с рекомендациями по кормлению кроссов. Необходим свободный доступ птиц к чистой питьевой воде.

Данный вид корма для несушек представляет собой крупку, которая идеально подходит для смешивания с основным ингредиентом рациона. Он обладает рядом преимуществ:

  • Понижения количества дней в сроке выращивания
  • Понижение показателя конверсии корма
  • Снижение затрат на ветеринарные препараты

Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.
Необходимо хранить не более 4 месяцев в сухом и прохладном месте.
Мешки имеют фасовку в 25 и 40 килограмм.
По всем вопросам обращайтесь к специалистам или по телефону указанному на сайте.

О продукте:

Правильный подбор корма напрямую влияет на дальнейшее развитие птицы. Правильный престартер хорошо раскрывает генетический потенциал, и как следствие поддерживает ритм развития животного и влияет на сохранность выводка и привес несушек. Птица, которую кормили правильным комбикормом, быстрее набирает вес, практически не подвержена риску заболеть, а также показывает высокие результаты продуктивности.

Данный вид комбикорма вводят в рацион кур с 15 по 17 неделю жизни молодняка, который выращивают на яичном направлении. Подсыпать корм следует по мере поедания, в соответствии с рекомендациями по кормлению кроссов. Необходим свободный доступ птиц к чистой питьевой воде.

Данный вид корма для несушек представляет собой крупку, которая идеально подходит для смешивания с основным ингредиентом рациона. Он обладает рядом преимуществ:

  • Планомерное развитие и набор живой массы
  • Правильное развитие внутренних органов для подготовки к яйценоскости

Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.
Необходимо хранить не более 4 месяцев в сухом и прохладном месте.
Мешки имеют фасовку в 25 и 40 килограмм.
По всем вопросам обращайтесь к специалистам или по телефону указанному на сайте.

О продукте:

Правильный подбор корма напрямую влияет на дальнейшее развитие птицы. Правильный престартер хорошо раскрывает генетический потенциал, и как следствие поддерживает ритм развития птиц и влияет на сохранность выводка и привес несушек. Птица, которую кормили правильным комбикормом, быстрее набирает вес, практически не подвержена риску заболеть, а также показывает высокие результаты продуктивности.

Данный вид комбикорма вводят в рацион кур до 46 недели жизни молодняка, который выращивают на яичном направлении. Подсыпать корм следует по мере поедания, в соответствии с рекомендациями по кормлению кроссов. Необходим свободный доступ птиц к чистой питьевой воде.

Данный вид корма для несушек представляет собой крупку, которую необходимо скармливать как полноценный комбикорм. Он обладает рядом преимуществ:

  • Планомерный подход к пику яйценоскости
  • Продление пика яйценоскости

Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.
Необходимо хранить не более 4 месяцев в сухом и прохладном месте.
Мешки имеют фасовку в 25 и 40 килограмм.
По всем вопросам обращайтесь к специалистам или по телефону указанному на сайте.

Корм для утят

  • Корм
    ПК 21
    от 0 до 3 недель
  • Корм
    ПК 22
    от 4 до 9 недель
О продукте:

На раннем этапе жизни уток главной целью производителя является правильный подбор корма. Это влияет на сохранность выводка, привес и общее развитие уток. Птица, которую кормили правильным престартерным комбикормом, быстрее набирает вес, практически не подвержена риску заболеть, а также показывает высокие результаты продуктивности.

Данный вид престартерного корма вводят в программу кормления утят с 1 до 30 дня жизни молодняка, который выращивают в промышленном комплексе. В начале ввода корма в рацион, норма на 1 голову должна составлять примерно 20 грамм в сутки, которые разбиваются минимум на 3 порции. Рекомендуется ежедневное повышение нормы на 5-7 грамм.

Данный вид корма представляет собой гранулу диаметром 2,2 миллиметра. Он обладает рядом преимуществ:

  • Увеличение среднесуточного привеса цыплят
  • Увеличение сохранности
  • Стимулирование роста без использования антибиотиков

Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.
Необходимо хранить не более 4 месяцев в сухом и прохладном месте.
Мешки имеют фасовку в 25 и 40 килограмм.
По всем вопросам обращайтесь к специалистам или по телефону указанному на сайте.
Вся продукция изготовлена по ТУ. Состав и прайс-лист мы высылаем по запросу покупателя. Предусмотрены индивидуальные скидки.

О продукте:

Правильная технология откорма и рацион в течение всего жизненного периода утки позволяет получить качественное мясо у любой породы птицы, а также максимально реализовать генетический потенциал животного. Одной из главных задач производителя в условиях промышленного комплекса является разработка правильного и сбалансированного состава комбикорма. Однако престатер, как правило, используют только в первые пару недель жизни птицы, после сменяя рацион. Необходимо подобрать хороший корм, который будет поддерживать темп развития утки.

ПК-22 корма вводят в рацион уток с 4 по 8 неделю жизни молодняка, который выращивают в промышленном комплексе. Данный вид корма представляет собой гранулу, диаметром 3,2 миллиметра.Использование комбикорма для молодняка позволяет:

  • Повысить среднесуточный привес и сократить срок откорма
  • Максимизировать показатель качества пера
  • Сократить расход корма
  • Развить иммунитет
  • Стимулирует рост без использования антибиотиков

Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.
Необходимо хранить не более 4 месяцев в сухом и прохладном месте.
Мешки имеют фасовку в 25 и 40 килограмм.
По всем вопросам обращайтесь к специалистам или по телефону указанному на сайте.
Вся продукция изготовлена по ТУ. Состав и прайс-лист мы высылаем по запросу покупателя. Предусмотрены индивидуальные скидки.

Корм для гусят

  • Корм
    ПК 31
    от 0 до 3 недель
  • Корм
    ПК 32
    от 4 до 9 недель
  • Корм
    ПК 30
    от 9 недель
О продукте:

На раннем этапе жизни гусей главной целью производителя является правильный подбор корма. Это влияет на сохранность выводка, привес и общее развитие гусей. Птица, которую кормили правильным престартерным комбикормом, быстрее набирает вес, практически не подвержена риску заболеть, а также показывает высокие результаты продуктивности.

Данный вид престартерного корма вводят в рацион цыплят с 1 до 3 недели жизни молодняка, который выращивают в промышленном комплексе.

Данный вид корма представляет собой гранулу диаметром 2,2 миллиметра. Он обладает рядом преимуществ:

  • Увеличение среднесуточного привеса
  • Увеличение сохранности
  • Стимулирование роста без использования антибиотиков
  • Форма выпуска: гранула диаметром 2,2 мм.

Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.
Необходимо хранить не более 4 месяцев в сухом и прохладном месте.
Мешки имеют фасовку в 25 и 40 килограмм.
По всем вопросам обращайтесь к специалистам или по телефону указанному на сайте.
Вся продукция изготовлена по ТУ. Состав и прайс-лист мы высылаем по запросу покупателя. Предусмотрены индивидуальные скидки.

О продукте:

Среди выпускаемых комбикормов наиболее приоритетным направлением считается выпуск престартерных и стартерных кормов, используемых для кормления птицы и животных в первые дни жизни.

Производители комбикорма традиционно считают этот вид деятельности наиболее ответственным и высокотехнологичным, поскольку требуется соблюдение высочайших стандартов безопасности, сбалансированности и усвояемости корма для быстрого развития молодняка.

Данный вид комбикорма корма вводят в рацион гусей с 4 до 8 недели жизни молодняка, который выращивают в промышленном комплексе.

ПК-32 представляет собой гранулу диаметром 3,2 миллиметра.

Использование корма от Глазовского комбикормового завода для молодняка позволяет:

  • Повысить среднесуточный привес и сократить срок откорма
  • Максимизировать показатель качества пера
  • Сократить расход корма
  • Развить иммунитет
  • Стимулирует рост без использования антибиотиков

Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.
Необходимо хранить не более 4 месяцев в сухом и прохладном месте.
Мешки имеют фасовку в 25 и 40 килограмм.
По всем вопросам обращайтесь к специалистам или по телефону указанному на сайте.
Вся продукция изготовлена по ТУ. Состав и прайс-лист мы высылаем по запросу покупателя. Предусмотрены индивидуальные скидки.

О продукте:

Среди выпускаемых комбикормов наиболее приоритетным направлением считается выпуск престартерных и стартерных кормов, используемых для кормления птицы и животных в первые дни жизни.

Производители комбикорма традиционно считают этот вид деятельности наиболее ответственным и высокотехнологичным, поскольку требуется соблюдение высочайших стандартов безопасности, сбалансированности и усвояемости корма для быстрого развития молодняка.

Данный вид комбикорма корма вводят в рацион гусей с 9 недели жизни молодняка, который выращивают в промышленном комплексе.

ПК-30 представляет собой крупку, рекомендованную для скармливания в виде полноценного комбикорма.

Использование корма от Глазовского комбикормового завода для молодняка позволяет:

  • Повысить среднесуточный привес и сократить срок откорма
  • Максимизировать показатель качества пера
  • Сократить расход корма
  • Развить иммунитет
  • Стимулирует рост без использования антибиотиков

Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.
Необходимо хранить не более 4 месяцев в сухом и прохладном месте.
Мешки имеют фасовку в 25 и 40 килограмм.
По всем вопросам обращайтесь к специалистам или по телефону указанному на сайте.
Вся продукция изготовлена по ТУ. Состав и прайс-лист мы высылаем по запросу покупателя. Предусмотрены индивидуальные скидки.

Корм для индюшат

  • Корм
    ПК 11-0
    от 0 до 2 недель
  • Корм
    ПК 11-2
    от 6 недель
О продукте:

На раннем этапе жизни индейки главной целью производителя является правильный подбор корма. Это влияет на сохранность выводка, привес и общее развитие индейки. Птица, которую кормили правильным престартерным комбикормом, быстрее набирает вес, практически не подвержена риску заболеть, а также показывает высокие результаты продуктивности. Для индеек это особенно важный этап: данная птица очень прихотлива, а производителю необходимо сделать мясо не только качественным, но и вкусным.

Данный вид престартерного корма вводят в программу кормления индюшат с 1 до 14 дня жизни молодняка, который выращивают в промышленном комплексе. В начале ввода корма в рацион, норма на 1 голову должна составлять примерно 20 грамм в сутки, которые разбиваются минимум на 3 порции. Рекомендуется ежедневное повышение нормы на 5-7 грамм.

Данный вид корма представляет собой гранулу диаметром 2,2 миллиметра. Он обладает рядом преимуществ:

  • Повышает показатель среднесуточного привеса
  • Повышает показатель сохранности выводка

Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.
Необходимо хранить не более 4 месяцев в сухом и прохладном месте.
Мешки имеют фасовку в 25 и 40 килограмм.
По всем вопросам обращайтесь к специалистам или по телефону указанному на сайте.
Вся продукция изготовлена по ТУ. Состав и прайс-лист мы высылаем по запросу покупателя. Предусмотрены индивидуальные скидки.

О продукте:

Индюк очень прихотлив в содержании, а потому экономить на взращивании данной птицы нельзя. Одной из главных задач производителя в условиях промышленного комплекса является разработка правильного и сбалансированного состава комбикорма. Однако престатер, как правило, используют только в первые пару недель жизни птицы, после сменяя рацион. Необходимо подобрать хороший корм, который будет поддерживать темп развития индейки.

ПК 11-2 корма вводят в рацион индейки с 14 по 17 недели жизни молодняка, который выращивают в промышленном комплексе. Данный вид корма представляет собой гранулу, диаметром 3,2 миллиметра.

Использование комбикорма для молодняка позволяет:

  • Повысить среднесуточный привес и сократить срок откорма
  • Максимизировать показатель качества пера
  • Сократить расход корма
  • Развить иммунитет
  • Стимулирует рост без использования антибиотиков

Комбикорм подается в сухом виде, ни в коем случае не замачивается.
Необходимо хранить не более 4 месяцев в сухом и прохладном месте.
Мешки имеют фасовку в 25 и 40 килограмм.
По всем вопросам обращайтесь к специалистам или по телефону указанному на сайте.
Вся продукция изготовлена по ТУ. Состав и прайс-лист мы высылаем по запросу покупателя. Предусмотрены индивидуальные скидки.

Скармливать, как полнорационный комбикорм. Необходимо постоянное наличие свежей воды.

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  • отдаленные районы расчитываются индивидуально
  • базовая стоимость доставки 200 рублей

ИП Бакиева Л. А.
ОГРНИП: 316565800134472
ИНН: 564300130360

+7 3532 455-552
+7 987 795 55-52
г. Оренбург, ул. Беляевская д. 36 Работаем с 8:00 до 20:00

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Наша компания реализует оптом и в розницу живую сельскохозяйственную птицу разных пород:

1. Цыплят бройлерных пород:

  • «Кобб 500» – уровень выживаемости составляет не менее 95%, в первый месяц вес достигает 2 кг, мясо является диетическим и отличается высокими вкусовыми качествами
  • «РОСС- 308» – порода отличается повышенной жизнестойкостью, благодаря чему разведение этой птицы наиболее рентабельное, по сравнению с другими курами, к двум месяцам вес особей достигает 2 кг

2. Цыплят несушки породы:

  • «Доминант» – молодняк обладает сильным иммунитетом (уровень выживаемости до 98%), особая ценность кур заключается в повышенной яйценоскости (за год одна несушка выдает до 300 яиц), нестись начинают в возрасте 5 месяцев
  • «Родонит» – молодняк характеризуется высокой выживаемостью, вес несушек составляет около 2,5 кг, в год одна курица выдает до 350 яиц (самки начинают нестись с 4 месяцев)
  • «Кученские» – цыплята вырастают быстро при правильно организованном кормлении, куры обладают высокой продуктивностью (за год одна птица дает около 220 яиц)

3. Утят породы:

  • «Муларды» – при покупке суточных утят через 3 месяца с каждого из них легко получить 3-4 кг мяса, такие утки обладают большой массой с низким содержанием жира, характеризуются хорошей выживаемостью, скороспелостью, устойчивостью к болезням и простотой в уходе, поэтому разведение на мясо считается максимально рентабельным даже для начинающих птицеводов
  • «Черри-вели» – выход забойного мяса от 7-месячных особей составляет порядка 3 кг, это популярный вид благодаря выносливости, быстрому росту, высокой продуктивности, неприхотливости в уходе и хорошей выгоде в плане получения мяса и яиц
  • «Пекинские» – молодняк отличается скороспелостью, для хорошей продуктивности рацион должен состоять из кормов высшего сорта, живой вес взрослых особей достигает 3-4 кг
  • «Темп» – выгодная для разведения порода благодаря высокой продуктивности, вес особей в возрасте двух месяцев достигает 5 кг
  • «Агидель» – утята быстро и эффективно набирают вес (взрослая особь весит 3 кг), молодняк не подвержен большинству заболеваний, присущим другим видам домашней птицы, поэтому эта порода особенно ценится среди любителей и профессионалов

4. Гусят породы:

  • «Линда» – отличаются скороспелостью, высокой продуктивностью и неприхотливостью, рацион птиц обязательно должен содержать достаточное количество витаминов
  • «Тамбовские» – крупная порода, гусята быстро набирают вес (за 9 недель – 4,5 кг), при хорошем откармливании есть возможность получения жирной печени
  • «Губернаторские» – молодняк к 9 неделям достигает веса в 4-4,5 кг, особи имеют печень рекордной массы (350-400 г), которая является ценным диетическим продуктом

5. Индюшат породы:

  • «Биг-6» – порода занимает ведущее место в мире по количеству получаемого мяса, молодняк характеризуются скороспелостью и жизнеспособностью, живой вес самок достигает 12 кг, а самцов 25 кг
  • «Бронза» – высокопродуктивная порода (выживаемость молодняка не менее 70%), живой вес самок составляет 9 кг, самцов – 16 кг
  • «Виктория» – лучший выбор для частных хозяйств и небольших ферм благодаря высокой окупаемости, птица проста в содержании и устойчива к болезням
  • «Белые шелкогрудые» – универсальная порода, характеризуется хорошей продуктивностью, быстрой адаптацией к климатическим условиям и неприхотливостью в уходе

Также у нас можно купить витамины и корма для птиц высокого качества, поставки осуществляются в любых объемах. Если с выбором возникнут сложности, наши эксперты предоставят бесплатную консультацию.

Хотите купить домашнюю птицу оптом или в розницу по выгодной цене? Звоните нам!

Хотите купить птицу по цене производителя? Или качественные корма и витамины для пернатых животных? Свяжитесь с нашей птицефабрикой Россинка любым удобным способом:

  • Позвоните сотрудникам по указанным контактным номерам
  • Посетите лично офис в Оренбурге

Клиентам мы предлагаем разные варианты оплаты заказа и гарантируем оперативную доставку продукции по Оренбургу и области.

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